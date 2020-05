Katarzyna Nosowska komentuje sytuację w Polskim Radiu: "Radiowa Trójka jest dla mnie teraz jak ten KURORT PO SEZONIE"

Oliwy do ognia dodał fakt, że w sobotę ze strony internetowej stacji zniknął tekst podsumowujący ostatnie notowanie Listy Przebojów oraz dotycząca niej sekcja. Przypomnijmy: w piątkowym zestawieniu wygrała piosenka Kazika , Twój ból jest lepszy niż mój, w której piosenkarz odniósł się do szeroko komentowanej wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej (mimo pandemii koronawirusa dla "prezesa" specjalnie otworzono cmentarz). Co gorsza, Tomasz Kowalczewski , dyrektor Trójki poinformował, że ostatnie wydanie listy zostało... unieważnione . W rezultacie z pracą w Trójce po 35 latach prowadzenia audycji na własne życzenie pożegnał się Marek Niedźwiecki .

Swoje trzy grosze w kontrowersyjnym temacie postanowiła dorzucić teraz Katarzyna Nosowska , tym samym przyłączając się do trwającego bojkotu . W emocjonalnym wpisie opublikowanym w niedzielę na Facebooku piosenkarka porównała Radio Polskie do... wymarłej miejscowości letniskowej.

Czy byliście kiedyś z wizytą, w miejscowości, która latem tętni życiem - po sezonie? - napisała. Jest opustoszała, cicha, tylko wiatr bawi się rozdmuchując kupki rudych liści, tańczy z foliową torebką na ścieżce prowadzącej do zabitej deskami lodziarni... To miejsce, w którym każdy zakątek przetrzymuje wspomnienia z lata - burą jesienią - tylko zasmuca... Radiowa Trójka jest dla mnie teraz jak ten kurort po sezonie... Niech nasze piosenki zabrzmią w niej, gdy znów przyjdzie lato.

"Chyba nie najlepsze porównanie, kurorty mają wiele uroku poza sezonem, sytuacja w Trójce to raczej powolna śmierć na skutek wstrzykiwanego systematycznie małymi dawkami jadu", "Każdy kurort potrzebuje odpoczynku, by wrócić do siebie. W Polsce mamy emocjonalno polityczny Czarnobyl", "To już stan agonalny" - pisali.