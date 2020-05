Maciej Musiał też przyłącza się do bojkotu radiowej Trójki: "Boisz się tego, co mamy do powiedzenia"

dodo 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

wątpię czy się boją, bo mainstreamowe media lecą tym antypisowkim przekazem od ... 12 lat ;) co najmniej. Mi się podoba, że mamy teraz w Polsce DWUGŁOS w mediach. Wolę to od MONOPOLU, który miał miejsce za czasów PO PSL. Wtedy dosłownie NIKT nie mówił dobrze o PiS. Sama szydera leciała, a to nie fair, bo każdy ma prawo do wypowiedzi. Opozycja ma więcej mediów do dyspozycji. W TVP Info np. były np. świetne taśmy Neumanna. Z TVN się o tym bym nie dowiedział. Cichosza była.