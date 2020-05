Kazik OFICJALNIE dołącza do bojkotu Trójki: "Żądam WYCOFANIA piosenki z notowania Listy Przebojów"

Nie da się ukryć, że ostatnie zdarzenia mocno wpłynęły na wizerunek radiowej Trójki w oczach opinii publicznej . Z dnia na dzień sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna: po wybuchu skandalu związanego z ostatnim notowaniem Listy Przebojów Trójki gwiazdy polskiej sceny muzycznej licznie dołączają do otwartego bojkotu Polskiego Radia . Przypomnijmy: w piątkowym zestawieniu wygrała piosenka Kazika , Twój ból jest lepszy niż mój, w której piosenkarz odniósł się do szeroko komentowanej wizyty Jarosława Kaczyńskiego na Powązkach w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej (mimo pandemii koronawirusa dla "prezesa" specjalnie otworzono cmentarz). Już w sobotę ze strony internetowej stacji zniknął tekst podsumowujący ostatnie notowanie Listy Przebojów oraz dotycząca niej sekcja.

Skoro pojawiło się to w oświadczeniu Bartka Gila, to prawda - krótko potwierdził Metz.

We wtorek głos w sprawie postanowił zabrać sam zainteresowany, czyli Kazik Staszewski, oficjalnie dołączając do bojkotu Trójki. Kontrowersyjny artysta dolał oliwy do ognia, upubliczniając wiadomość, którą wysłał do Polskiego Radia.