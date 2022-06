Dominika Kulczyk kupiła dom Marii Skłodowskiej-Curie! "Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem" (FOTO)

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 19 1 Odpowiedz

O co chodzi z tym idiotycznym pomysłem dotyczącym rejestru ciąży? Czylieraz jak kobieta pójdzie do ginekologa i ten zarejestruje ciążę np.w 2. mcu , a w 3-4 okaże się że dziecko ma wady genetyczne i ona będzie chciała usunąć ciążę, np. zrobi to w Czechach lub Niemczech, to potem będzie mieć wezwanie na policję i będzie się tłumaczyć co się stało z dzieckiem? Tj chore. To mógł wymyślić tylko facet, który lubi znęcać się nad kobietami, mały człowieczek albo "czarny w kietce". Tu chodzi o pełną kontrolę nad ciążami, poronieniami i aborcjami o nic więcej.