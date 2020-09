Dominika Kulczyk o swej filantropii: "Moje pomaganie nie jest FANABERIĄ BOGATEJ dziewczyny"

Kulisy życia Dominiki Kulczyk od lat cieszą się sporym zainteresowaniem mediów. w 2015 roku, po śmierci swojego ojca Jana Kulczyka, Dominika odziedziczyła prawdziwą fortunę i tym samym dołączyła do grona najbogatszych Polaków. Dziś jej majątek szacowany jest na ponad 7 miliardów złotych.

Dominika Kulczyk od dawna spełnia się w roli bizneswoman oraz czynnie angażuje się w działalność charytatywną jako prezes Kulczyk Foundation. Od kilku lat miliarderka prowadzi też własny program telewizyjny Efekt Domina , w którym to pomaga potrzebującym z różnych zakątków świata. W ostatnim czasie tabloidy skupiały się jednak głównie na jej życiu prywatnym. W czerwcu Dominika została przyłapana na przejażdżce hulajnogą w towarzystwie byłego ukochanego, Pawła Deląga, co z miejsca rozbudziło pogłoski o ich romansie.

Nie jest tajemnicą, że Dominika Kulczyk chętnie dzieli się z mediami szczegółami działalności charytatywnej. Kilka miesięcy temu, opowiadając o swoim wsparciu walki z pandemią koronawirusa, miliarderka podkreślała, że nagłaśnianie kolejnych przedsięwzięć pozwala jej na dotarcie do jak największej liczby osób i jednoczesne uświadomienie im wielu istotnych kwestii.

Mimo zaangażowania Kulczyk wciąż często przychodzi mierzyć się z internetowym hejtem. Niedawno Dominika postanowiła więc raz na zawsze rozwiać wątpliwości niedowiarków co do faktycznych intencji swojej działalności charytatywnej. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie miliarderka zapewniła, że pomoc innym to w jej przypadku potrzeba serca, a nie jedynie chwilowa zachcianka.