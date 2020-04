Ostatni transport sprzętu medycznego ufundowanego przez Dominikę Kulczyk WYLĄDOWAŁ W POLSCE

Ze względu na olbrzymie rozmiary takiej ilości sprzętu zadecydowano, że zostanie on przetransportowany do Polski w czterech etapach. Zgodnie z planem całość ładunku miała trafić do Poznania już 20 kwietnia, jednak proces został zahamowany przez chińskie władze, które z dnia na dzień wprowadziły zmiany w regulacjach dotyczących wywozu materiałów medycznych z kraju.