Dominika Kulczyk na liście "35 najbogatszych Polaków 35-lecia". Ujawniono jej IMPONUJĄCY majątek

I pomyslec ze to wszystko po stanie wojennym sie dorobiło.Ludzie strajkowali byli wiezieni nawet tracili życie a tu raptem taki przypadek .polikwidowane pegeery zakłady pracy , ziemie kupowane za grosze sprzęty maszyny za złotówkiz likwidowanych zakladach wyjezdzaly za granice żeby tam bez podatków otwierać różne produkcję lub też za duze odstepne pozwolić na produkcje w innych krajach to co u nas zostało polikwidowane .,dostęp do planów na różne rozbudowy i budowy dróg itp itd. I drugą syrona medalu .. ludxie na bezrobociu wyjazdy za granicę rozlaki z rodzinami z różnymi skutkami bieda itp itd. Czy ktoś dalej mysli ze cala ta pierestrojka byla przypadkowa cxy tez dobrze zaplanowana bo czyż np.w rosji byliby miliarderzy ?Nie ! Bo wszystko przecież należalo do ludu a tak mają jednostki . I tak też się stało w całej Europie to co było wspólne przeszło w ręce bardxiej pomysłowych i z ukladami jednostek .Żeby było śmieszniej to przeważnie wzbogacili sie i są u wladxy byli towarzysze albo ich dzieci a teraz przechodzi na wnuki i prawnuki .