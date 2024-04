Oto nieruchomości Dominiki Kulczyk: średniowieczny zamek, który odwiedził Churchill, neobarokowy pałacyk, willa po Skłodowskiej-Curie...

Zobacz także: Dominika Kulczyk o kupnie domu za 300 milionów złotych: "To kolejny obiekt w moim portfelu inwestycyjnym"

Jak na posiadaczkę fortuny przystało, Dominika Kulczyk sporo inwestuje w niezawodne nieruchomości. Kilka miesięcy temu głośno było o tym, że sprzedała swoją luksusową posiadłość w Londynie. Była to największa w 2023 roku i zarazem druga w historii najdroższa transakcja w stolicy Wielkiej Brytanii. Bizneswoman zarobiła na niej aż 138 milionów funtów, czyli około 693 (!) milionów złotych.

Dominika Kulczyk kupiła dom Marii Skłodowskiej-Curie

Lista jej domów wciąż jest jednak długa. Na przykład w 2022 roku Dominika weszła w posiadanie willi, która należała niegdyś do Marii Skołodowskiej-Curie.

(...) Chcę uhonorować dziedzictwo naszej noblistki. To właśnie dlatego zdecydowałam się kupić dom pod Paryżem, w którym pracowała i który tyle dla niej znaczył. Dom Marii Skłodowskiej-Curie to własność całej ludzkości. Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem, służąc europejskiej nauce i kulturze - zakomunikowała wówczas, zapowiadając, że zamierza stworzyć zrzeszający kobiety Dom Siostrzeństwa.