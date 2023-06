Dominika Kulczyk, Natalia Lesz, Julia Starak... Czym zajmują się polskie DZIEDZICZKI FORTUN? (ZDJĘCIA)

Kasia 43 min. temu zgłoś do moderacji 55 4 Odpowiedz

To za czasów Kwaśniewskiego łapówka poszła od kulczyka i autostrada Polska nalezy do kulczykow hańba i skandal w żadnym kraju autostrady nie należą do osob prywatnych tylko w Polsce czekam na komisje do wyjaśnienia tych starych machlojek !!!!!!łapowkarzy powyłapywac i pozamykać za prywatyzacje ziem polskich i dóbr