Dominika Kulczyk ujawnia zaskakujące fakty o ojcu: "Nie uznawał nas za osoby tak samo sprawcze, jak mężczyźni"

Dominika Kulczyk ujawnia prawdę o ojcu

Urodziłam się w latach 70. To był jeszcze bardzo patriarchalny świat. Mój tato, który był wielkim humanistą, miał dla kobiet ogromne serce . Był bardzo opiekuńczy, ale myślę, że nie uznawał nas za osoby tak samo sprawcze dla świata jak mężczyźni . Byłam uczona, żeby nie przerywać starszym i nie mówić rzeczy, które innym mogą się nie spodobać. I oczywiście, by nie rozmawiać o okresie - powiedziała.

Otwarcie rozmawiam z dziećmi na wiele tematów, chociażby o feminizmie. Gdy moja córka po raz pierwszy dostała okresu, wręczyłam jej czerwoną różę. I powiedziałam jej, że bardzo się z tego powodu cieszę. My, kobiety, musimy się wzajemnie wspierać i same o siebie zadbać. Jesteśmy kreatorkami i mamy w sobie tyle samo mocy, co mężczyźni. Trzeba to mówić głośno i ja mam w sobie taką potrzebę. Kobieta może być przedsiębiorczynią, sportowczynią czy prezydentką. Może działać w tych samych obszarach, co mężczyzna. I tak jak on odnosić sukcesy i ponosić porażki - wyznała.