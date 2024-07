Dominika Kulczyk jest najbogatszą Polką, a jej majątek szacowany jest na ponad 8 miliardów złotych. Jakie ma wykształcenie?

Monka34 17 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Z innej beczki... odmawiam sobie różaniec oczywiście fajnie i przyjemnie jest odmawiać we dwoje albo w grupie:). Postanowiłam że poszukam ludzi i grupy które robią takie transmisję. Masakra LUDZIE GDZIE WAM SIĘ ŚPIESZY, CZAS ANTENOWY WAS GONI???, BIEGNIECIE W MARATONIE?????, wszystko na jednym oddechu Zdrowaś Mario, Ojcze nasz, dla mnie taki pośpiechu to nie jest modlitwa tylko bezmyślne klepanie regułki, byle odhaczyć kolejną część, zero zadumy, zero wsłuchiwania się w słowa które wypowiadacie na głos, modlitwa ma płynąć, być jak rozmowa, spokojna, wolna i ZROZUMIANA a nie ODKLEPANA. Znalazłam na fb niejakiego Adama i jego grupę, raz że pędzi nie wiem gdzie to jeszcze zanim skończy już zaczyna nową kolejkę tak że oddechu człowiek nie może złapać, nie ma mowy by w takim tempie człowiek skupiał się na słowach modlitwy. Kolejny a la KUBICA modlitewny to księżulek i jego strona o nazwie langusta, następny szybki w paciorkach to księżulek Chmielewski jedyny który mi przypasował to ksiądz Teodor Sawielewicz, ostoja spokoju cierpliwości dający złapać oddech oraz skupiający się na modlitwie, dla niego liczy się jakość a nie ilość wyklepanych paciorków. Nie rozumiem tego pośpiechu, nie rozumiem słów które wypowiadam klepiąc raz po raz jak wierszówkę a z tym księdzem TEODOREM jakoś mogłam się skupić, zrozumieć i zastanowić się, miałam poczucie że w końcu zrobiłam coś tak jak należy a nie po łebkach. GDZIE WAM TAK ŚPIESZNO?????? Z ADAMEM od grupy Charbela nie mogłam nadążyć więc musiałam zatrzymać modlitwę odmówić dziesiątkę i dopiero go puścić , wczoraj przelała się czara goryczy i wyłączyłam go w trakcie transmisji, poszukałam kogoś spokojniejszego i dokładniejszego a potem dokończyłam różaniec. Pytam się was i księży też GDZIE TAK WAM ŚPIESZNO W MODLITWIE????? . Pozdrawiam ks. Teodora.