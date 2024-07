Tak wyglądają dzieci Dominiki Kulczyk i księcia Jana Lubomirskiego. Weronika Konstancja i Jeremi Sebastian idą w ślady SŁAWNYCH rodziców (FOTO)

SIWY 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Buractwo i prostactwo od zawsze zazdrosciło Panom tytułów i majątków i nadal to się nie zmieniło. Prosty lud ex robotniczy nie możę przeżyć że NIGDY nie będzie miał tej klasy co oni o majątkach nie wspomnę.Pałujcie się nadal swoim robotniczo-chłopskim pochodzeniem. Gratuluję he he he he he