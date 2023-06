Jan Lubomirski-Lanckoroński znów u króla Karola. Do Ascot zabrał żonę i DZIECI z małżeństwa z Dominiką Kulczyk (FOTO)

Choć tytuły szlacheckie zostały w Polsce zniesione lata temu, Jan Lubomirski-Lanckoroński zdaje się nie przyjmować tego faktu do wiadomości. Mężczyzna robi więc co w jego mocy, by zaistnieć w świadomości Polaków jako polski "royals". 45-latek, który wziął sobie za żonę "hrabiankę" Helenę Mańkowską, chętnie dzieli się swoim książęcym życiem za pośrednictwem profilu na Instagramie.