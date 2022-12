Tak Lubomirscy spędzają święta: zastawiony wymyślnymi potrawami stół, sięgająca sufitu choinka i... wódka (ZDJĘCIA)

Odkąd w sierpniu 2020 roku Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska stanęli na ślubnym kobiercu, książę i hrabianka robią wszystko, by w zbiorowej wyobraźni uchodzić za "polskich royalsów". Pochodzący z arystokratycznych rodzin małżonkowie ochoczo epatują w mediach "książęcym" życiem, a ich codzienność wypełniona jest przejażdżkami konnymi po lesie, zabawą na "salonach", a także spotkaniami z innymi przedstawicielami największych europejskich rodów.

Jak na szlachecki ród przystało, Jan i Helena spędzają święta Bożego Narodzenia "na bogato", o czym zresztą skwapliwie rozprawiają w różnej maści wywiadach. Swoimi przechwałkami dziedzic fortuny ściągnął na siebie w zeszłym roku gniew Pauliny Młynarskiej, która uderzyła w arystokratę, zastanawiając się głośno, "co trzeba mieć w głowie, żeby z samozadowoleniem ogłaszać światu, że się zjada uprzednio torturowane zwierzęta".

Także w tym roku Lubomirski-Lanckoroński nie przepuścił okazji, żeby poszczycić się pełnym przepychu wystrojem ich zamku w Nowym Wiśniczu, który już został przygotowany na zbliżające się wielkimi krokami Boże Narodzenie. Rezydencję Lubomirskich ociepla klasyczny wbudowany kominek, a w rogu ogromnego salonu stoi sięgająca niemal sufitu choinka. Książę wykorzystał też sposobność, żeby uchylić rąbka tajemnicy i podzielić się ze "zwykłymi śmiertelnikami" na łamach "Faktu" swoimi świątecznymi zwyczajami. W rozmowie z dziennikiem 44-latek zapewnił, że stara się z małżonką kultywować wiele dawnych tradycji.

Wigilia to przede wszystkim okazja do rodzinnego spotkania - stwierdził. Zawsze zapraszamy dużo gości – bliskich i dalszych krewnych, ale też takie osoby, które krewnych nie mają. I to jest dla nas bardzo ważne. Są to zwykle nasi przyjaciele, od lat związani ze mną albo z moimi rodzicami. Święta najczęściej organizujemy w zamku w Lubniewicach albo w Krakowie u moich rodziców. Tam też mamy spore przestrzenie, bo rodzice mieszkają w XIX-wiecznym założeniu pałacowym, znajdującym się tuż przy rynku. Możemy tam rozstawić stół na co najmniej dwadzieścia osób. I takie Wigilie najbardziej lubię.

Jest tłok, rozgardiasz, każdy opowiada jakieś historie, ogląda się stare albumy z czarno-białymi zdjęciami - ciągnął książę. Wzorem ciotki Doroty tuż przed Wigilią zamykamy drzwi do głównego salonu i otwieramy je dopiero wtedy, gdy choinka jest już ubrana, a pod nią piętrzą się prezenty. I niestety, tak jak moja austriacka ciotka, ulegamy presji i jemy dopiero po otworzeniu wszystkich paczek.

I tym razem książę pokusił się na wzmiankę o menu przewidzianym na okres świąt. Tym razem nie wymienił już blinów z kawiorem i foie gras, wspomniał za to o ukochanym indyku z kasztanami, który jest jego ulubionym świątecznym daniem.

Na naszym stole królują głównie polskie dania, czyli uszka z grzybami, uszka z mięsem – to też nam się zdarza - mówił. Barszcz. Kompot z suszonych owoców. Jemy też oczywiście ryby. Nie jestem wielkim fanem karpia, ale lubię go w wersji pieczonej. Karp w galarecie do mnie nie przemawia. Przepadam za to za pieczonym łososiem, którego pamiętam jeszcze z austriackich Wigilii mojej ciotki. No i oczywiście musi być zupa grzybowa. Obowiązkowo. Bez zupy grzybowej nie ma dla mnie świąt. Podajemy też krokiety – jako alternatywę do uszek. Zajadają się nimi moje córki. Żona, która ma ojca Polaka i matkę Francuzkę, przygotowuje indyka z kasztanami. Jest przepyszny! To jedno z moich ulubionych świątecznych dań.

Spory fragment wywiadu z tabloidem został poświęcony trunkom, które muszą pojawić się na wigilijnym stole u Lubomirskich. Okazuje się, że o ile arystokratyczna rodzina gustuje przede wszystkim w dobrym winie, idealnym uzupełnieniem wielu dań jest "tradycyjna" polska wódka.

No i jeszcze bateria szkła do odpowiednich trunków - zdradził. Gdybyśmy chcieli hołdować sztywnym zasadom savoir-vivre’u, to kieliszków do rozmaitych alkoholi i szklanek powinno być przynajmniej z pięć. A gdybym chciał się przypodobać mojej francuskiej teściowej, musiałbym jeszcze bardziej zróżnicować alkohole, a więc i kieliszki, stosownie do rodzaju potraw. Jednak u nas na ogół pojawia się białe i czerwone wino, które kupuję zwykle na aukcjach, na przykład Barolo, Brunello di Montalcino, Barbaresco czy jakieś lżejsze włoskie czerwone wina. Bardzo lubię też francuskie wina z rejonu Bordeaux. Oczywiście podczas świąt nie może zabraknąć wódki. To jest nasza polska tradycja, poza tym do niektórych dań ona po prostu najbardziej pasuje, na przykład do dań rybnych.

