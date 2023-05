"Książę" Jan Lubomirski-Lanckoroński relacjonuje koronacyjną imprezę króla Karola III: "PIERWSI powitaliśmy królową! Zagadaliśmy się"

Nie wiedzieć do końca czemu, postać Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego wciąż przewija się niekiedy przez media z tytułem "książęcym" przylepionym do nazwiska, mimo że po sprawdzeniu kalendarza utwierdzamy się w przekonaniu, że mamy rok 2023. Samemu Lubomirskiemu najwyraźniej to nie przeszkadza, fakt, że ustrój stanowy w Polsce zniesiono na mocy Konstytucji marcowej z 1921 roku , jest więc nagminnie ignorowany. Fakt ten pominęła też stacja BBC, która przed paroma dniami przeprowadziła wywiad z Lubomirskim prosto spod Pałacu Buckingham. Biznesmena nazwano w wizytówce "polskim arystokratą". Teraz o swoich doświadczeniach związanych z koronacją króla Karola III były mąż Dominiki Kulczyk miał okazję opowiedzieć w rozmowie z Plejadą.

Jan Lubomirski-Lanckoroński ujawnia sekrety przyjęcia na cześć króla Karola III

Lubomirski pochwalił się, że choć na samej koronacji nie znalazło się dla niego miejsce, to otrzymał wraz z małżonką zaproszenie na przyjęcie koronacyjne wyprawiane 3 maja w Pałacu Buckingham. Dowiadujemy się, że polska reprezentacja znalazła się na tyle blisko królewskiej pary, że mogli im nawet pomachać. Miało też dojść między nimi do rozmowy.

Jeśli ktoś był w miarę blisko, to mógł im uścisnąć dłonie lub oni do niego pomachali. My natomiast dostaliśmy tzw. magiczną czerwoną karteczkę, która w tym wypadku nie oznaczała niczego złego. Było to zaproszenie na wejście do Royal Tent, w którym znajdowało się kilkadziesiąt osób z najbliższego otoczenia króla i królowej, ich rodzina oraz trochę celebrytów, m.in. Lionel Richie.