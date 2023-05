Książę Jan Lubomirski skromnie: "Im byłem starszy, częściej spotykałem się z przekonaniem, że jestem KSIĘCIEM Z BAJKI". Rzeczywiście?

Koronacja Karola III zbliża się wielkimi krokami. W ferworze przygotowań do wzniosłej ceremonii znaleziono też chwilę, aby zorganizować specjalne przyjęcie w Pałacu Buckingham, a jednymi z nielicznych, którzy dostąpili zaszczytu udziału w wydarzeniu, byli książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego małżonka, hrabianka Helena. Nic w tym zresztą dziwnego, w końcu zdarzało im się korespondować z przyszłą królową...

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński o królewskich znajomościach. Nadal nie poznał jednego z royalsów

Jak to zwykle bywa, udział polskich arystokratów w królewskim wydarzeniu wzmaga medialną ciekawość, która musi zostać zaspokojona. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński nie czekał więc długo i jeszcze przed wylotem do Londynu udzielił obszernego wywiadu portalowi weekend.gazeta.pl, w którym omówił ze szczegółami to, jak wyglądają jego kontakty z brytyjskimi arystokratami. Zacznijmy jednak od początku, czyli od przyjęcia.

Jesteśmy z moją ukochaną żoną Heleną zaproszeni na jedno z kilku przyjęć koronacyjnych. (...) Obecni na uroczystości mają być szefowie państw i koronowane głowy, co jest ewenementem, ponieważ zwykle na takie wydarzenie nie zaprasza się innych koronowanych głów - pochwalił się.

Lubomirski-Lanckoroński ze szczegółami opowiedział o tym, jak należy się stosownie ubrać na takie wydarzenie, a pochylił się nad kwestią królewskiego protokołu. Przy okazji "polski royals" pochwalił się, że zarówno on, jak i Karol mają w tytule "jego wysokość", przez co ludzie kłaniali się także jemu.

Miałem kiedyś bardzo zabawną sytuację na jednym ze spotkań. Stałem obok księcia Karola, a ponieważ obydwaj mamy w naszej tytulaturze "jego wysokość", więc nawet dojrzałe panie dygały i schylały głowy zarówno przed nim, jak i przede mną, co mnie ogromnie żenowało.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński zdradza, co sprawił royalsom jako prezent

Żeby czytelnik jednak nie zapomniał, że ma jednak do czynienia z arystokratą, Lubomirski-Lanckoroński taktownie przypomniał też o swoim pochodzeniu. Wszystko przy okazji dyskusji o prezecie, który sprawił royalsom.

Na ostatnie święta Bożego Narodzenia podarowałem brytyjskiej rodzinie królewskiej "Trylogię" Henryka Sienkiewicza po angielsku, oprawioną w skórę ozdobioną inicjałami króla Karola III. Nie ukrywam, że było w tym trochę prywaty, ponieważ w "Trylogii" osiem razy występuje mój pradziadek Jerzy Sebastian Lubomirski, który jako jedyny polski arystokrata podczas potopu nie zdradził króla i nie złożył hołdu Szwedom - czytamy.

Wielu do dziś wspomina moment, gdy książę Jan chwalił się tym, że utrzymuje korespondencyjny kontakt z Camillą. Zapewne nie wiedzieliście jednak, że wysyłają też sobie prezenty, czym właśnie się pochwalił.

Muszę się pochwalić, że zaszczepiłem królowej Camilli miłość do Fryderyka Chopina. Wysłałem jej kilka płyt tego kompozytora i odpisała mi, że bardzo jej się podoba jego muzyka. Innym razem wysłałem jej parę albumów polskich malarzy - przyznał i później ponownie wrócił do sprawy: Nasza relacja z rodziną królewską zacieśniła się od ślubu księcia Karola z Camillą. Przynajmniej raz w miesiącu żona księcia Karola wysyłała do nas list, pisany ręcznie na pięknym papierze. To wyjątkowe. Myślałem, że kiedy zostanie królową, tych listów już nie będzie pisać, oczywiście z braku czasu. Niemniej ogromnie mnie uradował i zaskoczył kolejny list, który przyszedł niedługo po śmierci królowej Elżbiety.

Wspomniał też, że przyszła królowa chciała przyjechać do Polski w odwiedziny, ale teraz, z racji koronacji, najpewniej ciężej jej będzie spełnić swoją obietnicę. Może zjawi się więc król Karol? Szczególnie że panów ponoć połączyła dyskusja o trudach królewskiego życia...

Najpierw poznałem króla Karola. Jeszcze jako książę Walii przyjechał do Krakowa i zaproszono go na spotkanie, które odbyło się w willi Decjusza. (...) Pamiętam, że rozmawialiśmy wtedy z ówczesnym księciem Karolem o nurtujących nas problemach z utrzymaniem zamków - wyznał, a po kąśliwej uwadze dziennikarki dodał: Doskonale wiem, jak to brzmi, ale proszę mi wierzyć, że utrzymanie zamku to ogromny koszt.

Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński o tym, jak go postrzegano. Padły zaskakujące słowa

Przy okazji Lubomirski-Lanckoroński stwierdził, że Karol i Camilla to "mili i ciepli ludzie", a podczas wspólnych spotkań mieli sprawiać wrażenie "zgranej i kochającej się pary". Na chwilę wrócił też jeszcze do relacji z Camillą.

Miałem też okazję być na 70. urodzinach Camilli, które zorganizowano w ogrodach przy Clarence House. Obecnie mieszka tam książę William z księżną Kate. Podczas tamtej wizyty okazało się, że w posiadłościach królewskich pracuje sporo Polaków. Na przyjęciu urodzinowym przywitał nas pan Jacek, który był szczęśliwy, że rodzina królewska gości też jego rodaków.

Potem płynnie przeszedł do tego, czy miał okazję poznać Williama i Kate. Okazuje się, że o ile z synem Karola miał okazję rozmawiać, tak Middleton jeszcze nie dostąpiła zaszczytu poznania księcia z Polski. Z Williamem natomiast nawiązał nić porozumienia przez... wzrost.

Księżnej Kate niestety nie poznałem, ale podczas wizyty w Polsce widziałem się z księciem Williamem. Wspominam to spotkanie bardzo miło. Książę William podszedł do mnie i do mojej żony i mówi: "Słyszałem, że byliście na urodzinach żony mojego taty". Jest – podobnie jak jego tata – bardzo naturalny, kontaktowy i otwarty. Oczywiście nie poczytuję sobie, żeby mnie traktował w jakiś wyjątkowy sposób, po prostu wydaje mi się, że ma taki zwyczaj w relacjach z ludźmi. Przez moment było nawet zabawnie, ponieważ nie wiedziałem, że William jest taki wysoki, a on, że ja. Mam 195 cm wzrostu, William podobnie. Spojrzał na mnie zdziwiony, zaczęliśmy się śmiać i obaj, bez zbędnych słów, doskonale widzieliśmy, z jakiego powodu.

Czego jeszcze dowiadujemy się o życiu "polskiego royalsa"? Wspomina, że ma kuzynów i kuzynki w różnych krajach, co ułatwia mu podróżowanie, a on sam aktywnie działa na rzecz wsparcie kultury i ochrony zabytków. Tu także nie obyło się bez dość zaskakującej anegdoty...

Mój pradziadek książę Władysław był mecenasem Młodej Polski muzycznej, czyli takich artystów jak Karol Szymanowski czy Artur Rubinstein, któremu kupił pierwszy fortepian. Nawiązując do działalności pradziadka, Fundacja współorganizuje Festiwal Muzyczny im. księcia Władysława Lubomirskiego - darmowe koncerty od pięciu lat odbywają się między innymi w Krakowie, Warszawie, w naszym zamku w Lubniewicach oraz we Lwowie. W zeszłym roku publiczność została na koncercie fortepianowym we Lwowie mimo alarmu bombowego. Wrażliwość na muzykę okazała się silniejsza niż strach.

Na deser "nowoczeny książę" - bo tak sam siebie nazywa - skupił się nad kwestią pielęgnowania arystokratycznych tradycji w Polsce. Odniósł się też do niechęci oraz krytyki ze strony części rodaków, którzy chcą odmawiać mu możliwości tytułowania się księciem.

Na przykład w Niemczech tytuł jest wpisany w dokumenty, jako część nazwiska. Nie budzi to negatywnych reakcji, a w Polsce ciągle słyszę głosy, że nie wolno używać tytułów arystokratycznych, mimo że żadne prawo tego nie zakazuje. Ani polska deklaracja niepodległości, ogłoszona 7 października 1918 roku przez mojego wuja Zdzisława Lubomirskiego, ani żadna polska konstytucja nie zabroniła używania tytułów, a jedynie anulowała związane z nimi przywileje. Uśmiecham się pod nosem, gdy słyszę te głosy, bo przecież nie chodzi o sam tytuł, ale o człowieka, który go nosi, i jego walory... - wyznał, po czym stwierdził: Kiedy byłem dzieckiem, rodzice ciągle mi mówili, że ponieważ nazywam się Lubomirski, powinienem zawsze myśleć o tym, jak się zachowuję. Im byłem starszy, częściej spotykałem się z przekonaniem kolegów i koleżanek, że jestem księciem z bajki. Już wtedy uświadomiłem sobie, że niektórzy postrzegają mnie jako kogoś, kto nie stąpa twardo po ziemi.

Jesteście wdzięczni, że tak chętnie się tym z nami dzieli?

