Jan Lubomirski ekscytuje się zaproszeniem na przyjęcie do Pałacu Buckingham: "Założę MORNING SUIT. Obowiązkowy jest cylinder"

Widać, że wieś tańczy i śpiewa, disco polo max, a nie arystokracja. Zero obycia i manier. Po pierwsze garnitur poranny to nie "długa marynarka, której tylna część sięga do kolan". Rano się nie nosi ciemnych kolorów, wyjatkiem jest granatowy - w biznesie, nie na przyjęciu! Po drugie, nie "afternoon tea", to ma nazwę po polsku i się nazywa PODWIECZOREK. Przy podwieczorku żadnych cylindrów panowie nie noszą. Po trzecie: scones to nie są bułeczki z nadzieniem. Są albo z rodzynkami/żurawiną/innymi owocami leśnymi lub bakaliami, albo bez niczego. Litościwie to chwalenie się przemilczę. W d był i g widział.