Książę Jan Lubomirski chwali się, że... KORESPONDUJE z księżną Camillą i atakuje Meghan: "Chciała być BAJKOWĄ KSIĘŻNICZKĄ"

Ja myślę w ogóle, że ten dramat tak naprawdę, nie do końca miał miejsce w taki sposób, jak słyszymy tutaj z relacji w dzisiejszym wywiadzie. Nie mogę się do końca zgodzić również z tym, że było to duże zaskoczenie dla Meghan Markle, która wchodząc do takiej rodziny, a będąc jednak dorosłą kobietą i to "po przejściach", jeśli można mi tak powiedzieć, naprawdę wiedziała, na co się pisze. (...) Chyba podeszła do tego na tej zasadzie, że jak już do tej rodziny wejdę, to trochę pozmieniamy te zasady - tłumaczył.