Internauci typują, który z członków rodziny królewskiej "JEST RASISTĄ"

Meghan powiedziała m.in., że przed jej ślubem z Harrym księżna Kate "doprowadziła ją do płaczu". Ponadto wyznała, że w trakcie pierwszej ciąży miała myśli samobójcze , które zostały zignorowane przez "royalsów". Z kolei Harry pożalił się, że gdy opuścił szeregi rodziny, ta "odcięła go od pieniędzy".

"Harry też nie chce powiedzieć, więc obstawiam, że chodzi o Karola", "Czy to książę Karol pytał o kolor skóry Archiego?", "Bez wątpienia rozmowa na temat koloru skóry miała miejsce pomiędzy Karolem, Williamem i Kate", "Diana powiedziała kiedyś, że Karolowi nie podobało się, że Harry jest rudy, więc pewnie ciemny kolor skóry wnuka też by go przeraził", "Myślę, że to Karol i Camilla komentowali skórę Archiego", "Wypowiadali się dobrze o królowej, więc to raczej nie ona" - przerzucają się argumentami użytkownicy Twittera.