Meghan Markle OSKARŻAŁA księżną Kate i Camillę o DONOSZENIE na nią tabloidom?! "MIAŁA OBSESJĘ"

niby odeszli żeby żyć z dala od wszystkiego spokojnie i uniknąć tragedii, która miała się wydarzyć przez działania mediów, chyba czegoś nie rozumiem w tym wszystkim, bo jaki człowiek identyfikujący się z takimi założeniami wcale nie żyje z dala od wszystkiego spokojnie, lata po mediach, na które pluł i zarzucał wszelkie manipulacje i kłamstwa? nie życzę im źle, ale myślę, że sami doprowadzą do tragedii, której chcieli uniknąć, nie bardzo też rozumiem, jak można iść na dwugodzinny wywiad do amerykańskiej królowej talk-show i oczekiwać, że będą po tym mieli spokój, już nawet bez względu na to co powiedzą, pomijam fakt plucia do własnego gniazda, odeszli i niech żyją swoim życiem, a nie przeszłością, a co do oskarżeń o mobbing to ciekawe dlaczego przez raptem dwa lata Megan na dworze, aż trzy jej osobiste asystentki odchodziły raptem po 5-6 miesiącach pracy? o ciągłej zmianie personelu niższego szczebla nie wspominając