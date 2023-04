To miał być prezent na koronację. Król Karol III nie chciał nawet o tym słyszeć

Król Karol III nie chce, by jego imię zdobiło lotniskowy terminal

Teraz "The Times" informuje, że w związku z wydarzeniem, władze Heathrow chciały w szczególny sposób uhonorować króla Karola III i nazwać terminal 5 jego imieniem. Miły gest uczyniony został także pod adresem królowej Elżbiety II w 2014 roku, kiedy to terminal 2 został nazwany Terminalem Królowej. Przedstawiciele lotniska zwrócili się więc z tą sprawą do Pałacu Buckingham oraz do rządu, a... pomysł został odrzucony. "The Times" informuje nawet, że nie spodobał się on samemu królowi.