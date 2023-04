Zdrowie króla Karola III pod lupą. Zwrócono uwagę na jego zaskakujące nawyki: "Nie pija wody między posiłkami, bo..."

Zaskakujące nawyki króla Karola III. Nie uwierzycie, z jakiego powodu nie pija wody między posiłkami

Nie jest tajemnicą, że król Karol III jest fanem zdrowego trybu życia, do którego miłość zaszczepił w nim jeszcze książę Filip . Podobnie jak reszta royalsów ma też specjalną dietę, która pozwala mu trzymać formę. Są jednak rzeczy, które mogą budzić spore zdziwienie, gdyż nie zawsze to o zdrowie tu chodzi. Jak donosi brytyjski "Telegraph", niektóre z nawyków Karola budzą wśród poddanych mieszane emocje.

Wspomniane medium donosi, że Karol nie jada lunchu, a jeśli jest do tego zmuszony, to robi wszystko, aby nie uwieczniono go na zdjęciach przy jedzeniu. Co więcej, monarcha nie ma w zwyczaju pijać wody między posiłkami, gdyż w trakcie codziennych obowiązków musiałby robić sobie przerwę na toaletę, a to uważa za "marnowanie czasu". To dość problematyczny nawyk, bo, jak podkreślają eksperci, królowi może grozić odwodnienie.