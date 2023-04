Szczegóły koronacji króla Karola III: Camilla zażyczyła sobie berło z kości słoniowej. To dopiero początek

Procesja koronacyjna to moment, na który wszyscy czekają z niecierpliwością. Niestety, zostanie ona skrócona. Podróż z Opactwa Westminsterskiego do Pałacu Buckingham to zaledwie 2 km drogi - to nic w porównaniu z imponującą, 8-kilometrową procesją zmarłej królowej Elżbiety, która trwała ponad dwie godziny.