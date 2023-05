Jan Lubomirski-Lanckoroński zdradza kulisy przyjęcia u Karola III i ubolewa, że nie zdążył skosztować królewskich smakołyków...

Król Karol III obecnie przygotowuje się do jutrzejszej koronacji. Nie będzie to może wydarzenie z taką pompą, jak jego matki Elżbiety II , ale na pewno będzie o wiele droższe.

Jan Lubomirski-Lanckoroński zdradza kulisy przyjęcia u króla Karola III

My dostaliśmy tzw. magiczną karteczkę, czyli czerwoną karteczkę z możliwością wejścia do tzw. "Royal Tent" [królewskiego namiotu]. Wyglądało to w ten sposób, że zaczynało się całe wydarzenie właśnie od wejścia ich wszystkich [rodziny królewskiej] po schodach z Pałacu Buckingham i przejścia przez ten ogromny tłum właśnie do "Royal Tent". Tam mieliśmy okazję być już tylko w kilkadziesiąt osób i rzeczywiście wtedy królowa Camilla zwróciła uwagę na nas, że jesteśmy. Było to strasznie miłe - powiedział.