Tyle będzie kosztować koronacja króla Karola III! Kwota zwala z nóg

Jaki będzie koszt koronacji króla Karola III?

Oficjalny budżet koronacji nie został podany do wiadomości publicznej. Jednak według dziennika brytyjskiego "The Sun" osoby stojące za operacją Golden Orb – czyli koronacją króla Karola III – oszacowały, że koszt weekendu koronacyjnego króla prawdopodobnie będzie kosztował Wielką Brytanię 100 milionów funtów .

Kto płaci za koronację króla Karola?

Koszt koronacji pokryje rząd Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to wydarzenie państwowe. Wszystkie środki będą zatem pochodzić od podatnika. Dziennik "The Times "podaje, że jeśli wierzyć szacowanym kosztom 100 milionów funtów, to oznaczałoby to koszt 1,50 funta na obywatela.