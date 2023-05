Koronacja Karola III. Kiedy i gdzie oglądać transmisję? Jaki jest plan uroczystości i kto się zjawi?

Nie ma wątpliwości, że koronacja Karola III jest ogromnym wydarzeniem i to nie tylko dla Brytyjczyków. Po raz ostatni podobne wydarzenie zorganizowano aż w 1953 roku, gdy na tron wstępowała królowa Elżbieta II. O tym, jak będzie wyglądała ceremonia i kto pojawi się na miejscu, a kto nie otrzymał zaproszenia, prasa rozpisywała się od tygodni, a sama koronacja nabrała medialnego wymiaru już miesiące temu.

Koronacja Karola III - transmisja. Gdzie i kiedy oglądać?

Koronacja Karola III to zdecydowanie uroczystość, którą będą śledzić miliony fanów royalsów i nie tylko. W sobotę 6 maja następca królowej Elżbiety II zostanie 40. koronowanym monarchą Wielkiej Brytanii od 1066 roku, a to wzniosłe wydarzenie poprowadzi arcybiskup Canterbury. To wielki dzień także dla królowej Camilli, która oficjalnie zostanie ogłoszona królową, a nie, jak wcześniej przewidywano, królową konsortą.

Nic zatem dziwnego, że wielu marzy o tym, aby móc obserwować uroczystość z bliska. Oczywiście nie wszystkim się to uda, ale nic straconego, bo istotną informacją jest to, że koronację Karola III będzie można śledzić w telewizji oraz w internecie. Ceremonia w opactwie westminsterskim rozpocznie się o godzinie 11 czasu lokalnego, czyli o 12 według czasu polskiego.

Gdzie natomiast można obejrzeć transmisję z koronacji Karola III? Wydarzenie będzie oczywiście relacjonowane na antenie BBC, natomiast w Polsce emisję zaplanowały już największe kanały informacyjne. Transmisję z koronacji Karola III obejrzysz na TVN24 w Pilot WP - platformie streamingowej do oglądania telewizji online. Sama uroczystość potrwa natomiast godzinę, czyli 3 razy krócej niż w przypadku koronacji Elżbiety II.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Koronacja króla Karola. Kogo na niej zabraknie?

Koronacja Karola III - plan. Jaki będzie przebieg uroczystości?

Przygotowania do koronacji Karola III trwały przez wiele wygodni, a plan samego wydarzenia jest wyjątkowo obszerny i wymagał ogromnego zaangażowania oraz wkładu finansowego.

Wydarzenie rozpocznie się w Londynie o godzinie 6 czasu lokalnego. Wtedy otwarty zostanie dostęp do trasy procesji, która rozciąga się z Pałacu Buckingham do Opactwa Westminster. Na miejscu stawią się oczywiście tłumy osób, które będą chciały obserwować wydarzenie na żywo. Udostępnione zostaną też specjalne ekrany, na których będzie można obejrzeć ceremonię. Staną one m.in. w Hyde Parku czy Parku św. Jakuba. Procesja z udziałem Karola i Camilli wyruszy z Pałacu Buckingham o 10:20, czyli 11:20 czasu polskiego.

Pochód ma dotrzeć do opactwa westminsterskiego o 11, czyli 12 naszego czasu. Wtedy też odbędzie się ceremonia, w której wezmą udział zaproszeni goście, głowy państw oraz przedstawiciele rodziny królewskiej. Sama koronacja dzieli się na pięć etapów: przedstawienie, przysięgę, namaszczenie, inwestyturę i intronizację. Nieco skromniejszy ceremoniał czeka także Camillę, a po wszystkim nowi król i królowa przyjmą komunię z rąk arcybiskupa Canterbury.

Następnie monarcha wraz z małżonką udadzą się do kaplicy św. Edwarda, gdzie król założy brytyjską koronę państwową. O godzinie 15 czasu polskiego Karol oraz Camilla wrócą karetą do Pałacu Buckingham w towarzystwie m.in. członków brytyjskiej armii. Po powrocie król ma wyjść na specjalny balkon Pałacu, skąd pozdrowi poddanych wraz z najbliższymi członkami rodziny. Z kolei w niedzielę 7 maja o 21 naszego czasu będzie miał miejsce koncert koronacyjny na zamku Windsor.

Koronacja Karola III - goście. Kto otrzymał zaproszenie?

Na temat tego, kto pojawi się na koronacji, a kogo nie zaproszono, powiedziano już w mediach chyba wszystko. Na pewno na miejscu pojawią się gwiazdy koncertu koronacyjnego, który ma obejmować występy takich artystów jak Andrea Bocelli, Lionel Richie, Katy Perry czy zespołu Take That. Z polskiej reprezentacji zaproszenie przyjęli Andrzej Duda z małżonką. Lista osobistości, które przyjadą na samą koronację, została natomiast tym razem mocno uszczuplona - do zaledwie 2,2 tysiąca osób.

Na ceremonię zaproszono m.in. członków rodziny Karola i Camilli, brytyjskich polityków, arystokratów czy przedstawicieli innych krajów i monarchii. Pojawić się mają m.in. król Szwecji Karol XVI Gustaw i jego córka księżniczka Wiktoria, król Belgii z żoną, książę Albert i księżniczka Charlene z Monako, książę Norwegii Haakon z księżną Mette-Marit czy król Holandii Willem-Alexander z królową Maximą. Wśród gości nie zabrakło royalsów z Danii i Hiszpanii, a nawet Jill Biden oraz księcia Fumihito i księżniczki Kiko z Japonii.

Wielką nieobecną z pewnością będzie Meghan Markle, o czym informowały media, jednak na koronacji mają pojawić się też osoby, które uznawane są za - delikatnie mówiąc - kontrowersje. Są to m.in. o wiceprezydent Chin Han Zheng, Michelle O'Neill z Irlandii Północnej, czyli liderka lewicowo-nacjonalistycznej partii Sinn Fein, skompromitowany król Jordanii Abdullah II, oskarżany o łamanie praw człowieka sułtan Omanu Hajsam ibn Tarik czy Ferdinand Marcos Jr., przywódca Filipin skazany za oszustwa podatkowe.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.