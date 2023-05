Rozbawiony król Karol wraca z próby przed koronacją. Był też książę Louis z POSĘPNĄ MINĄ u boku Williama (ZDJĘCIA)

Zyzio 33 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Jeśli Karol będzie panował do śmierci, a Camilla go przeżyje to jaki będzie jej status? Bo przecież nie królowej matki, jak Elżbiety Bowes -Lyon, czy królowej Marii? Karol powinien zawczasu o tym pomysleć i uregulować tę sprawę. Oczywiście nie sądzę, żeby William, nawet jeśli nie przepada za macochą źle ją traktował czy robił jakieś afronty, ale jej sytuacja będzie niepewna, a Camilla, nie wypominając, ma już swoje lata, a co dopiero za 10 czy 15 lat.