Dominika Tajner już zerwała z chłopakiem? "Stawał się coraz bardziej ZABORCZY I ZAZDROSNY, a ona jest typem wolnego ptaka"

Kaja 9 godz. temu

Ja mam prawie 30 lat w każdym byłam nieszczęśliwa i czułam sie osaczona . Jak sie rozstalam z ostatnim myślałam , ze to koniec będę nieszczęśliwa samotna itp . Niedawno adoptowałam psa ze schroniska , wróciłam do dawnych pasji zmieniła prace na lepsza i przyznam ze nigdy nie byłam tak szczęśliwa . Zrozumiałam ze to życie z facetem mnie tak dołuje . A wiec chce być singielka i nawet nie rozważam bycia po raz kolejny w jakimkolwiek związku . To tylko ogranicza