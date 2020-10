Dominika Tajner ma koronawirusa: "Nogi się pode mną ugięły"

gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

"Wszyscy mają covida, mam i ja" Koronawirus to nowe must have, być albo nie być dla celebrytów i wszelkich innych twarzy z 1 stron gazet. Nie masz covida to nie istniejesz, jest ryzyko, że o Tobie zapomną, trzeba o sobie przypomnieć i mieć swoje 5 minut. Parafrazując pewne stwierdzenie prawda jest taka, że "koronawirus to nie wyrok. bo rzeczywistość jest taka-większość bezobjawowa, czyli jest po prostu zdrowa jak byki, ale jednak chorzy tylko tak bezobjawowo. Zdrowi i niezdrowi zarazem. Inni za to cierpią znacznie gorzej: katarek, kaszelek, utrata smaku czy co tam innego typowego dla przeziębienia, grypy, czegoś grypopodobnego tylko, że nikt już nie choruje na grypę i anginy bo te choroby został przez ludzkość pokonane. Niektórzy celebryci przechodzą znacznie gorzej, tak, że aż zamieszczają dramatyczne wpisy, relacje, zdjęcia bo to mogą być ich ostatnie chwile. Nie mają siły się umyć, dojść do stołu. Ale najważniejsze, że można zrobić sobie zdjęcie telefonem i zalogować się na Instagrama, choćby ostatkiem sił. Kit, że respirator na ryju-trzeba pokazać jak ta choroba nam zagraża, trzeba uświadomić społeczeństwo.