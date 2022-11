Dominika Tajner opowiada, jak to jest mieć MACOCHĘ MŁODSZĄ OD SIEBIE o 13 lat: "Nie będę nigdy jej przyjaciółką"

Uważam, że absolutnie pracuję na wszystko co mam, kim jest, a mój ojciec bardzo mnie w tym wspiera - zapewnia Dominika w rozmowie z Pomponikiem. Ja jestem dumna ze swojego nazwiska. Bardzo mi przykro, jak ktoś mówi: "Jak ja bym się nazywał Tajner, to...".

Ja po studiach wyjechałam do Irlandii, gdzie zaczynałam pracę w coffeeshopie. Normalnie robiłam kanapki i kawę. Doszłam do stanowiska menadżerskiego i wtedy poczułam, że moje życie zależy ode mnie. Ja mogę tylko czerpać z tego, co mam dodatkowo - opowiada.

My mamy zdrowe relacje, ale nie będę nigdy jej przyjaciółką - mówi Tajner o Podolec w Pomponiku. Jak rodzice się rozwodzą i pojawia się ktoś trzeci, nieważne czy masz pięć, czy 37 lat, no to nie lubisz tej osoby, to chyba jest normalne. Natomiast mój ojciec jest szczęśliwy i nie rozumiem, dlaczego miałabym mieć złe relacje z jego żoną, tym bardziej, że mają dziecko, czyli ja mam braciszka małego. Nie będę mówiła, że były otwarte ręce od początku. Trzeba się przegryźć, trzeba to przerobić. Nie była to łatwa sytuacja. Ona jest też trzynaście lat młodsza ode mnie...