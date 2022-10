Czwarta żona Michała Wiśniewskiego reaguje na wieści o jego szóstym dziecku z piątą żoną, która wkrótce wychowa z nim dziesiątki dzieci

Na początku tego tygodnia Michał i Pola Wiśniewscy szturmem zdobyli czołówki branżowych portali. Wszystko za sprawą zdjęcia pozytywnego testu ciążowego i potwierdzenia, że rodzina czerwonowłosego lidera Ich Troje znów się powiększy. Będzie to dla niego już szósta pociecha, a druga wspólna z Polą, z którą doczekał się niedawno syna, Falco Amadeusa .

Michał Wiśniewski kolejny raz zostanie ojcem

Michał Wiśniewski nie ukrywa, że jest podekscytowany perspektywą ponownego tacierzyństwa. W rozmowach z mediami podkreślał natomiast, że po dołączeniu do patchworkowej rodziny kolejnego nabytku będzie ojcem aż dziesiątki (!), bo wychowuje też wspólnie z Polą Wiśniewską jej dzieci z poprzednich związków. Przed ślubem oboje mieli po cztery pociechy na wychowaniu.

My to jednak kochamy, tak się dobraliśmy - chwalił się w rozmowie z portalem Co za tydzień.