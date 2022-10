Michał Wiśniewski znowu zostanie ojcem! Ile kochliwy muzyk miał żon? A ile dzieci? ROZRYSOWALIŚMY WAM TO (AKTUALIZACJA)

Trzeba przyznać, że w życiu uczuciowym jednego z najbardziej kochliwych celebrytów w rodzimym przemyśle rozrywkowym naprawdę trudno się połapać. W komentarzach Pudelkowiczów pod artykułami o czerwonowłosym gwiazdorze nie brakuje wątpliwości co do liczby żon i dzieci, których doczekał się w swojej karierze. Z tego względu postanowiliśmy przypomnieć Wam profesjonalny schemat , który stworzyliśmy przy okazji poprzedniej ciąży Poli. Mapka została już uaktualniona.

Pierwszą żoną Michała Wiśniewskiego była Magda Femme , która swego czasu współtworzyła z nim zespół Ich Troje. Ich małżeństwo trwało od 1996 do 2001 roku. I o ile z większością swoich eks Michał pozostaje w przyjaznych stosunkach, tego samego nie można powiedzieć o relacji z Femme. 9 lat temu muzyk stwierdził w jednym z wywiadów, że "poślubienie Magdy było największym błędem w jego życiu" . Eksżona nie pozostała mu dłużna, nazywając go "medialną dziwką" . Para nie doczekała się potomstwa.

Następna w kolejce była Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz . Do dziś ich ślub uznawany jest za jeden z najbardziej ikonicznych w historii polskiego show biznesu: piosenkarz i (wówczas) tancerka pobrali się w Kirunie na biegunie północnym w obecności kamer, ubrani w fantazyjne stroje. Niestety już w programie Jestem jaki jestem widać było, że między małżonkami często dochodziło do zgrzytów. Gwoździem do trumny ich związku okazała się spektakularna kariera muzyczna Mandaryny . W 2006 roku ich małżeństwo oficjalnie przeszło do historii. Para doczekała się dwójki dzieci: urodzonego w 2002 roku Xaviera i Fabienne Marty , która przyszła na świat rok później.

Jak to zwykle bywa u Wiśniewskiego, znalezienie sobie drugiej połówki po rozstaniu zajęło mu rekordowo krótko. Muzyk momentalnie jednak zapałał uczuciem do poznanej przez portal randkowy matki czwórki dzieci, Poli i wziął ją sobie za żonę w 2020 roku. Rok później doczekali się pierwszego wspólnego potomka, któremu dali na imię Falco Amadeusz. A co więcej, żona numer pięć jest przecież w ciąży, więc dziecko numer sześć (a jeśli wliczyć też dzieci Poli, to numer 10) wkrótce dołączy do familii Wiśniewskich.