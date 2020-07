Ile dzieci ma Michał Wiśniewski? Którą żoną jest tajemnicza Pola? ROZRYSOWALIŚMY WAM TO

Zauważyliśmy w komentarzach pod tym właśnie artykułem, że do końca nie macie jednak pewności, którego dziecka spodziewa się rodzinny Michał , oraz którą z kolei żoną jest dla niego Pola. Patrząc na intensywne życie prywatne 47-latka, kompletnie się Wam nie dziwimy. Michał narzucił sobie bowiem dość mocne tempo i czasem nawet my za nim nie nadążamy.

Drugą żoną Michała Wiśniewskiego była Marta Mandaryna Mandrykiewicz. Choć cywilny ślub wzięli w 2002 roku , to jednak ten zorganizowany rok później zapisał się w historii. Michał i Marta postanowili bowiem powiedzieć sobie sakramentalne "TAK" w Kirunie na biegunie północnym. Koszt wystawnej ceremonii wyniósł wtedy "skromne" 2 miliony złotych, a ślub transmitowany był w telewizji... Kiedy Michał wypromował już Mandarynę, a ona zaliczyła "najważniejszy występ w swoim życiu", prezentując swój nadzwyczajny "talent" wokalny w piosence Ev'ry Night na scenie sopockiej Opery Leśnej w 2005 roku, małżeństwo zaczęło się rozpadać. Ostatecznie do rozwodu doszło w 2006 dzieci. Para doczekała się urodzonego w 2002 roku syna Xaviera Michała oraz córki Fabienne Marty , która przyszła na świat rok później.

Czwartą kobietą, która ślubowała Michałowi "miłość, wierność i uczciwość małżeńską", była Dominika Tajner . I na ten moment to do niej należy rekord wśród żon Wiśniewskiego, gdyż to ona może poszczycić się najdłuższym stażem małżeńskim. Bajkowy ślub na Mazurach wzięli w 2012 roku , a papiery rozwodowe trafiły do sądu dopiero w 2019 roku. Para nie doczekała się potomstwa, ale razem wychowywali syna Dominiki z pierwszego małżeństwa, Maksymiliana .

I ostatni przystanek... rok 2020 i tajemniczy ślub z poznaną na portalu randkowym Polą. Żona numer pięć, o dziwo, trzyma się od show biznesu z dala. Wiadomo o niej więc niezbyt wiele, ale małą ciekawostką jest fakt, że sama ma czworo dzieci. To oznacza, że jeśli pociechy Michała spotkają się w jednym pomieszczeniu z dziećmi Poli, to... raczej nikt więcej już w tym pomieszczeniu się nie zmieści. A co więcej, żona numer pięć jest przecież w ciąży, więc dziecko numer pięć (a jeśli wliczyć też dzieci Poli, to numer 9) wkrótce dołączy do familii Wiśniewskich.