Druga i piąta żona Michała Wiśniewskiego bawią się na 18. urodzinach jego pierwszego syna z drugiego małżeństwa

Bardzo ładny i przystojny chłopak...widać że on i ojciec to 2 różne epoki ....I mam wrażenie że młody mądrzejszy od ojca .5 żona to już sam powinien przemyśleć siebie samego że.cos z.nim nie tak A nie żonami....dobrze że to mandaryna wychowuje te dzieci Przynajmnije są normalne mimo znanych rodziców