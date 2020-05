Pełen nadziei Michał Wiśniewski optymistycznie o PIĄTYM MAŁŻEŃSTWIE: "Myślę, że ma wielkie szanse dotrwać do końca"

Ja, no być może oprócz Magdy, mam w swoich byłych partnerkach przyjaciół, którzy też się czasem odnoszą z dystansem do siebie - zapewnia i tłumaczy poprzednie rozstania:

To jest osoba, która stroni od social mediów. Czasami pokazuje swoje czarno-białe zdjęcia na Instagramie. Tam nie ma zdjęcia talerza, tam nie ma zdjęcia z urlopu z przyjaciółką, tylko są zdjęcia domków, ptaszków... Tego, co lubi fotografować.

Myślę, że mój nowy związek ma wielkie szanse na to, żeby dotrwać do końca, dlatego, że ja już nigdy nie będę się starał, żeby komuś zrobić dobrze na siłę, żeby kogoś uszczęśliwić, tylko zostawiam mu jego własną przestrzeń. Taki jest mój pomysł na ten związek - wyraża nadzieję czterokrotnie rozwiedziony gwiazdor i dodaje:

My szanujemy w zasadzie tylko to, do czego sami dojdziemy. I jak się okazało zresztą w moim przypadku, każda z moich żon zbudowała swoją przestrzeń sama po rozstaniu ze mną. I to jest piękne. Oczywiście może ze mną było łatwiej, ale to nie było do końca ich…