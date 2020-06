Zakochany po raz piąty Michał Wiśniewski o początkach znajomości z tajemniczą Polą: "Okazało się, że są osoby, które MNIE NIE ZNAJĄ"

Zaowocowało to poznaniem Poli , która niedawno została kolejną żoną "Wiśni". Ceremonia ślubna była kameralna, bo odbyła się w trakcie pandemii. Muzyk wierzy w to, że piąta żona będzie już tą ostatnią.

Michał twierdzi, że na portalu randkowym nie był zarejestrowany jako on, ale pamiętamy przecież jego profil. No, chyba że miał ich kilka. Ciekawostką jest fakt, że Wiśniewski twierdzi, że Pola niezbyt dobrze go kojarzyła. W to akurat nie sposób uwierzyć, bo choć lata świetności ma już za sobą, nadal jest jednym z najbardziej znanych polskich celebrytów. Zdaje się, że to typowa zagrywka kobiet, które chcą poderwać gwiazdę. Edyta Pazura też przecież twierdziła, że nie rozpoznała Cezarego w wagonie WARS-u.

My poszliśmy na spacer z psami. Poznaliśmy się na portalu, gdzie ja nie byłem Michałem Wiśniewskim, bo trochę mi nie wypadało i to była taka niespodzianka. I nagle się okazuje, że są ludzie, którzy mnie nie znają. Słyszeli, ale tak bezpretensjonalnie do tego podeszła. Zaczęliśmy po prostu rozmawiać, okazało się, że ona też ma jedno nieudane małżeństwo. I nagle, kiedy byliśmy tak sobą trochę oczarowani, to okazuje się, że ona też ma czwórkę dzieci, a ja mówię: "O nie!". Rozmawialiśmy bardzo często... i wbrew pozorom nie było tak, że wszystko na szybko. Porozmawialiśmy sobie i doszliśmy do wniosku, że ok, niech się dzieci poznają - opowiadał.