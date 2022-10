Michał Wiśniewski o kolejnej ciąży Poli: "Będę mieć dziesięcioro dzieci na wychowaniu"

Flawless 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Ciężko skomentować, ale tak na serio to jego dzieci wychowują ich matki. On jest ciągle zajęty budowaniem coraz to nowego życia. A Pola to chyba z tych, co lubią siedzieć w domu i rodzic, więc może to mu będzie odpowiadać. Jedna gwiazda w domu i tyle.