Dominika Tajner opowiada o przyjaźni z Justyną Żyłą: "Rozmawiamy o facetach i miłościach"

Celebryci wręcz uwielbiają kisić się we własnym sosie, dlatego w show biznesie nie brakuje wielkich przyjaźni, często nieoczekiwanych i nieco osobliwych. Jedną z nich jest niewątpliwie zażyła relacja Justyny Żyły i Dominiki Tajner, która narodziła się dwa lata temu podczas nagrań do Tańca z gwiazdami. To właśnie wtedy córka trenera narciarskiego została porzucona przez Michała Wiśniewskiego, który postawił żonę przed faktem dokonanym, bez słowa wyjaśnienia wysyłając jej papiery rozwodowe. Celebrytka mogła liczyć na wsparcie Justyny Żyły, która sama była tuż po rozstaniu z Piotrem (co zresztą zrobiło z niej "gwiazdę").