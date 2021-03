Marcelina Ziętek POZWAŁA Justynę Żyłę? "Działam krokami prawnymi na FALĘ HEJTU, która mnie spotkała"

Karina przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Niech ta cala Marcelina siedzi cicho w swoim domu.Dosyć już namieszała.Justynie nerwy puściły i tyle.Tez tak miałam jak córka miała roczek i przyszła do domu kochanka mojego pierwszego męża oznajmiając,że zabiera małą na spacer na polecenie męża.Złapałam za jej długie kudły i wytargałam na klatkę schodową. Używałam przy tym podobnych słów.Cały blok to słyszał.Trzęsłam przez kilka godzin.Rozwód był wtedy w toku,ale choć kochanka była świadkiem na sprawie słowem nie pisnęła o tym incydencie.Nigdy więcej się nie pokazała a jej zwiazek z moim byłym trwał bardzo krótko. Chciał wrócić do nas,ale jakoś tak dziwnie się stało,że znalazł następną pocieszycielkę swojej niedoli.Wiele osób się ze mną nie zgodzi bo nie przeżyły osobiście dokładnie takiej sytuacji.A te co przeżyły chyba nie chcą do tego wracać.Nie to,że jakoś bardzo jestem za Justyną tylko nie mogę znieść jak kochanka wyciąga łapy po nie swoje dzieci.