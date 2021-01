Dziewczyna Piotra Żyły czule zwraca się do hejterów i JUSTYNY?!: "Ten jad w końcu WAS WYKOŃCZY"

Od gdzieś dwóch dni na moim profilu pojawia się dużo negatywnych komentarzy, jednak te komentarze są wszystkie z fikcyjnych kont, więc apel, zaprzestańcie tworzyć fikcyjne konta i obrażać mnie. Naprawdę mi to nic nie robi, bo jedynie, jaką krytykę mogę przyjąć, to od osób mi najbliższych, reszta mnie w ogóle nie dotyka. Więc jedyne co, no to tworzyłam Instagrama już bardzo dawno temu... I nie pozwolę sobie, żeby ktoś tam mnie obrażał i zamieszczał treści, których ja nie chcę. Więc jeżeli komuś nie pasuje, to co zamieszczam, czy moja osoba, to po prostu mnie nie obserwujcie. Bądźmy dla siebie mili, a nie takim jadem... Bo ten jad w końcu was wykończy! Po co? Po co tak żyć? - stwierdziła Ziętek.