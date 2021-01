Justyna Żyła ZNOWU uderza w Piotra Żyłę! "Były mąż ZABIERA SAMOCHÓD NASZYM DZIECIOM"

Woniek 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 3 Odpowiedz

Ja bym na pewno się nie zgodziła na taki podział obowiązków przede wszystkim. On sobie zwiał do warszawki z nowa dziunia, zero obowiązków, tylko kasę daje. Jakby miał dzieci co drugi tydzień to by się skończyło eldorado.