Dziewczyna Piotra Żyły RYWALIZUJE z jego byłą żoną? "Ciasteczka upieczone"

Ostatecznie doszło do rozwodu, po którym oboje ułożyli sobie życie na nowo. Justyna spotyka się teraz z tajemniczym "A.", natomiast Piotr związał się z młodą aktorką, Marceliną Ziętek. Co prawda nie potwierdzili jeszcze oficjalnie, że są razem, ale obserwując ich instagramowe profile, nietrudno to wywnioskować.