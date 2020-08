Rozentuzjazmowana Marcelina Ziętek oklaskuje sportowe popisy Piotra Żyły: "FANTASTYCZNY WEEKEND" (FOTO)

Justyna i Piotr Żyłowie to doskonały przykład tego, jak brutalne bywają rozstania w dobie mediów społecznościowych. Konflikt między byłymi małżonkami trwa już od jakiegoś czasu, jednak ostatnie wydarzenia sprawiły, że stał się on bardziej medialny niż kiedykolwiek. Sam skoczek uznał z kolei, że będzie to dobra okazja do zabawy w kotka i myszkę, co czyni z wyraźną satysfakcją.