Romantyczny Piotr Żyła chwali się zdjęciem STÓP ukochanej. Justyna odpowiada tym samym i grzmi: "Rodzicem się jest, A NIE BYWA"

Leyla 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mój były mąż też od czasu do czasu robi i w internecie takie przytyki w moim kierunku. A to zdjęcia z obecną partnerka z podpisami w stylu: "DOPIERO teraz mam cudowna żonę". Wstyd mi za niego bo czytają to nasi wspolni znajomi i od czasu do czasu wysyłają mi te jego rewelacje, które wrzuca. Ja się swoim prywatnym życiem nie dzielę w internecie i jest to dla mnie bardzo niekomfortowe że jestem tematem jakichś memow na jego profilu. Czy da się coś w ogóle z tym zrobić? Oczywiście nie jest nic pisane wprost ale wszyscy znajomi przecież wiedzą że chodzi o mnie... Staram się to ignorować, jemu nie daje satysfakcji i nie wspominam tego, ale jest to strasznie denerwujące