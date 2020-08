Justyna Żyła komentuje nowy związek Piotra: "Nie interesują mnie jego KOCHANKI I KONKUBINY"

Kaśka 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Czyli jednak interesują. Gdyby miała to gdzieś nic by nie napisała i nie powiedziała. Od początku rozwodu robi koło siebie pełno szumu dla dobra dzieci powinna nic nie mówić tylko powinni między sobą to załatwiać. Każdy ma prawo do ułożenia sobie życia ale ona ewidentnie żyje tamtym etapem. Szkoda bo dla dobra siebie powinna to zostawić za sobą i być zwyczajnie szczęśliwa to wtedy i dzieci będą.