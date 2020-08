"Zabawny" Piotr Żyła o doniesieniach o nowym związku: "Miałem już nie komętować, ale może jednak skomętuje"

#dziejesiewsporcie: Piotr Żyła na nartach... wodnych. Poradził sobie rewelacyjnie!

"Hmmm wiem, wiem miałem już nie komętować, ale może jednak skomętuje, nie może lepiej nie będe komętował, chyba że skomętuje, albo nie będe komętował, tak skomętuje, nie postanowiłem nie komętować, jednak tak skomętuje, nie już nie komętuje, tak będe komętował, komętowanie nie ma sensu, albo jednak ma, no dobra po bardzo długich rozważaniach za i przeciw postanowiłem że skomętuje całą tą zaistniałą sytuacje i napisze bardzo krutko ale treściwie i ostrzegam że kto przeczytał już do tego momemtu niech lepiej już nie czyta dalej, dlatego iż dalsza treść będzie zawierała elementy które można czytać, ale też nie trzeba, a na czym to ja skączyłem, a tak miałem zkomętować bardzo krutko ale treściwie te zaistaniałą sytuacje, chyba że lepiej może jednak nie komętować, a w sumie co mi tam zkąmętuje wszystko powiem wszystko nie mam już nic do stracenia ostatni raz ostatni powiem prosze: Miłego Słonecznego Weekendu Życze Wszystkim" - pisze zdystansowany Żyła pod zdjęciem trzymającego gałązkę oliwną gołąbka pokoju.