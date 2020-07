TYLKO NA PUDELKU: Piotr Żyła spotyka się z Marceliną Ziętek z serialu "19+"? "Widują się od zeszłego roku"

PoZiomka 7 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Dlaczego Wy się tak czepiacie ich wieku...? 10 lat to nie tak dużo. To MŁODA KOBIETA, a nie nastolatka. Chcą, niech się spotykają. Dużo osób rozpisuje się, że miał kochającą żonę. Gdyby byli szczęśliwi, nie doszło by do rozwodu... Zawarli małżeństwo w młodym wieku. Po latach mogło się okazać, że mają inne priorytety, oboje się zmienili i to po prostu nie jest "TO". Dajcie innym żyć.