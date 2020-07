Piotr Żyła OBRAŻA Justynę Żyłę w rozmowie z ich córką. "JAKA ONA BRZYDKA!" (FOTO)

Rozstanie Justyny Żyły i Piotra Żyły zamieniło się w medialny serial. Po tym jak wściekła żona skoczka oskarżyła go o zdradę, para zaczęła publicznie prać brudy, starając się wzajemnie pogrążyć. Justyna zyskała dzięki tej sytuacji rozgłos i starała się przekuć swoje 5 minut sławy w intratny biznes. Jak pokazał czas, nie do końca jej się to udało. W całym tym ambarasie wydało się, że nikt nie dba o dobro dzieci, choć to ono powinno być priorytetem rodziców.