Justyna Żyła wspomina trudne początki na ściankach: "Wychodzisz na imprezy, a jesteś tylko ZWYKŁĄ MATKĄ POLKĄ"

W ostatnim czasie Żyła dokładała wszelkich starań, aby podtrzymać zainteresowanie swoją osobą. 33-latka brylowała już we własnym programie telewizyjnym, miała również okazję wykazać się w roli mistrzyni sztuki kulinarnej. Niestety do tej pory żadna z jej prób podbicia serc widzów nie zakończyła się upragnionym sukcesem.

W końcu Żyła postanowiła powrócić do swojego ulubionego zajęcia - dzielenia się ze światem szczegółami życia prywatnego. Celebrytka regularnie publikuje wpisy w mediach społecznościowych. Ostatnio udzieliła również wywiadu portalowi Jastrząb Post.

Miałam wiele momentów, kiedy brakowało mi pewności siebie. Kompleksy były ogromne. Masz sławnego męża, wychodzisz na imprezy, a jesteś tylko zwykłą matką Polką, która siedzi w domu i zajmuje się dziećmi. Wstydziłam się niektórych wyjść, żeby założyć odważniejszą sukienkę itd. Ale z czasem to minęło - wspominała.

Zdaniem celebrytki, powodem wielu małżeńskich problemów jest wyraźna niechęć mężczyzn do rozmowy o uczuciach.

Dla niektórych mężczyzn to jest temat, który był mało ważny, komfortowy i niepotrzebny do dalszej konwersacji. Potem kobieta tłumi to w sobie i popada w głębsze zawirowania, jeżeli chodzi o psychikę. Ale na szczęście udało mi się wyjść z tego obronną ręką - przyznała.