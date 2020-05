Zaradna Justyna Żyła kosi trawę i ogłasza poszukiwania NOWEGO MĘŻA: "Polecacie kogoś?"

Justyna Żyła medialny rozgłos zyskała za sprawą publicznego prania rodzinnych brudów wszędzie, gdzie tylko było to możliwe, nawet na okładce Playboya. Wszystko to przy okazji głośnego rozwodu ze skoczkiem narciarskim, Piotrem Żyłą.

Zapomniana już nieco celebrytka postanowiła więc teraz pójść o krok dalej i w instagramowym wpisie poinformowała świat o poszukiwaniach nowego męża. Zrobiła to oczywiście w swoim niecodziennym stylu, prezentując fanom (?), jak radzi sobie z koszeniem trawy w ogródku. I choć jak sama zaznaczyła w opisie pod tym osobliwym wideo, kobiety i z koszeniem trawy świetnie sobie poradzą, to jednak przy okazji dała też do zrozumienia, że szuka męża i to najlepiej właśnie takiego, który potrafi kosić i odśnieżać, by nieco ją w tych wszystkich obowiązkach wyręczył.